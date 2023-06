$!La exigencia de Miguel Varoni para volver a ser ‘Pedro, el escamoso’

¿Cuáles son las exigencias de Miguel Varoni?

Proceso de casting

De momento se sabe que el proyecto está en su etapa de casting para completar el elenco. Miguel Varoni está yendo y viniendo entre Estados Unidos, además, él no ha mantenido muy discretas sus visitas a Bogotá, donde ha aprovechado para reencontrarse con sus amigos y visitar sus restaurantes favoritos.

A través de redes sociales, la actriz Alina Lozano, quien interpretó a ‘Doña Nidia’ en la novela original aseguró no hacer parte de la secuela. “Es una noticia que pone triste a algunos de ustedes que me siguen y que me quieren. No voy a estar en la versión que van a hacer 20 años después de ‘Pedro, el escamoso’. Decir que no me afecta sería mentir y no salgo en las redes sociales a decir mentiras con relación a trabajo y a mi profesión, no. Doña Nidia no va a ser interpretada por Alina Lozano”, afirmó la actriz.

Asimismo, reveló que uno de los motivos por los que dijo que no, era porque no se había llegado a una buena negociación con el canal. “Creo que he construido algo importante para mí, pero hay un momento en que uno tiene que hacerse a un lado y decir ‘qué lástima y qué desafortunado que no se haya llegado a la negociación’ porque me hubiese encantado estar ahí”, aseguró.

Finalmente, comentó que aunque le entristece dar esta noticia, ella sabe que es la mejor decisión y está tranquila con ello. “Mi interpretación la pueden seguir viendo en las plataformas, doña Nidia siempre estará conmigo y con ustedes”, concluyó.