La fuerte respuesta de Residente a J Balvin sobre nominación a los Grammy

A través de un video en cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño dice “¿si los Grammy no nos valoran, yo por qué tengo 31?. ¿Yo no soy urbano?, ¿yo no rapeo?, ¿entonces de qué género estamos hablando?”.

Añadió: “Lo que vi es que nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón: C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Bad Bunny, Farruko, Karol G, Ozuna, Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke Towers, Farina, Eladio Carrion”.

Pero eso no fue todo. Residente agregó, “para colmo, este año se lo de dedican a Rubén Blades. Tú le dices a la gente del género urbano que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música de Latinoamérica y que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”.

El artista boricua finalizó su video diciendo: “Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a casi todo el mundo le gusta, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces si quieres que te nominen debes dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante o hacer un hot dog bien cabrón”.

La edición número 22 de los Latin Grammy se realizará en el MGM Grand Garden de Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 18 de noviembre.