“La gente que no tiene idea de quién era él que no opine”: Shaira sobre Mauricio Leal

“Quisiera que lo recordaran como una persona bondadosa, él no alcanzaba a percibir la maldad que podría existir a su alrededor. Él siempre tenía una cara amable, sonreía, así no te conociera, siempre era amoroso y ayudaba a las personas que estaba a su alrededor”, comentó Shaira.

Así mismo, pidió que se frenara la ola de comentarios negativos para con el estilista y con ella.

“La gente que no tiene ni idea de quién era él que no opine. Él era un ser de luz y siempre procuró ayudar a todas las personas. Comenzó desde abajo, luchó para ser reconocido en el medio y con su trabajo y esfuerzo logró tener todo lo que tuvo. Y también quiero que sepan que yo no estoy buscando fama a través de mis comentarios, solo quiero que se haga justicia y que el implicado pague lo que tenga que pagar. Yo quiero que la gente me reconozca por mi talento, yo no necesito hacerme notar por este tipo de cosas, lo hago porque él era mi amigo, una persona maravillosa y si a través de mi voz logramos tener justicia, pues lo seguiré haciendo”, puntualizó la artista.

