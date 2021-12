La gira de RBD podría ser cancelada

La presentadora Martha Figueroa informó durante el programa ‘Con Permiso’, que conduce junto con José ‘Pepillo’ Origel, que probablemente la gira de RBD no podría realizarse. Esto debido a que la cantante Anahí espera que todos los integrantes de la banda se vacunen contra el Coronavirus, pero uno de ellos se niega a hacerlo.

Christopher Uckermann, quien interpretó a Diego en la serie, aclaró hace unos meses que ni él ni su familia se aplicarán la vacuna, independientemente del país de origen del biológico.

Puede leer: César Escola, jurado de ‘Yo me llamo’: grabó “algo raro” en El Dorado

El reportero Edén Dorantes captó las declaraciones del actor de ‘Rebelde’, donde responde con un rotundo “no” luego de que le preguntaran si accedería a la vacuna. “No creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el Covid en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, agregó el actor.

A pesar de la postura radical de Christopher respecto a las vacunas, el cantante mexicano comentó que de niño sí le aplicaron varias de estas. “Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie (de su familia) se va a vacunar”, señaló a finales de febrero, creando contraposición a la petición de la también cantante de la banda, Anahí.

Pero esto no es todo, otro motivo de la posible cancelación de la gira se debe a que la cantante Dulce María, quién interpretó a Roberta en el seriado, luego de haber accedido a hacer parte del esperado reencuentro, notificó que estaría en contra de los traslados internacionales que se realizaran por vía aérea, ya que ella prefiere que todo se lleve a cabo de forma terrestre.

Cabe destacar que en el mes de agosto, Alex Kaffie, periodista de espectáculos, reveló que Dulce María aceptó ingresar al proyecto gracias a la cuantiosa suma de dinero que le habrían ofrecido.

“Le llegaron al precio. Con mucho dinero fue convencida Dulce María para que se una al reencuentro de RBD. Ella que no participó en el concierto donde la agrupación se volvió a reunir ¡por fin ha aflojado el codiciado ‘sí acepto’!”, redactó Alex en su columna ‘Sin Lisonja’.

Lea también: El misterio continúa: cronología de la muerte de Mauricio Leal y su madre

Unos meses después de que se llevara a cabo un concierto en ‘streaming’ en donde Anahí, Uckermann, Perroni y Chávez entonaron nuevamente los temas que los catapultó a la fama, Dulce María reveló que sus compañeros le habrían dejado de hablar tras haberse negado a participar en la transmisión. La cantante contó que en su momento les envió un mensaje de voz explicando el porqué de su decisión, pero nadie le respondió.

“La última vez que hable con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó”, dijo Dulce María, agregando que ella también esperaba el apoyo de sus compañeros después de tanto tiempo y sobretodo en un momento tan importante de su vida como lo fue su embarazo.