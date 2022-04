La historia de amor de Cepeda y Elisa ya tiene su propia canción

La historia de amor del cantante Andrés Cepeda y Elisa Restrepo ya es una canción que lleva como título Lo que había olvidado y que el músico estrenará el próximo viernes 21 de abril.

Esa historia precisamente nació en El Colombiano en el año 2010, cuando Elisa trabajaba como periodista en el área de revistas del periódico y, entre otras publicaciones, escribía para Viernes.

Una tarde de diciembre de 2010, como editor de la publicación, le encargué a Elisa una entrevista con Andrés Cepeda, que se encontraba de promoción por Medellín presentando su disco de jazz vivo en directo.

Inicialmente, el encuentro de Andrés era conmigo, pero los malestares propios de una gripa me llevaron a delegar a Elisa, que entre otros cosas, estaba igual o peor de agripada. De entrada no estaba muy entusiasmada, pero asumió el reto.

“La entrevista salió de maravilla. Andrés, con la grandiosa conversación que lo caracteriza, me permitió escribir un buen artículo en el que hablaba de su producción más reciente y del concierto que daría en la ciudad un par de días después de nuestro encuentro”, recuerda Elisa que con anticipación ya había comprado entradas para el show.

Aunque no era la gran fan de Andrés, se sabía sus canciones y lo consideraba como uno de los mejores intérpretes del país.

Tras la entrevista y el show musical, Elisa regresó a la redacción y contó que en el concierto sintió la mirada del cantante sobre ella.

“Me dijo un par de cosas que ya no recuerdo y me dedicó una de sus canciones. No entendí nada, en realidad. Creí que no era conmigo y que simplemente hacía parte del guion de su show”.

A partir de ese día, que cambió la historia de ambos, comenzó una serie de intercambio de llamadas y mensajes entre ambos. Elisa no podía disimular la emoción que le generaban las charlas con su nuevo amigo famoso.

Elisa siguió trabajando en El Colombiano y con la complicidad de compañeros y editores viajaba a Bogotá a cubrir uno que otro evento. Así, de a poquitos, se fueron enamorando “hasta que me convencí de que Andrés era la persona con la que quería estar”.