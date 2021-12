La historia de la foto de la esposa de Diomedes Díaz cuando estudiaba por Bucaramanga

Patricia Acosta recordó que en ese momento tenía 16 años, estudiaba en el colegio El Pilar, ubicado en el parque Centenario, y falsificaba la firma de sus padres para salir del internado a verse con Diomedes.

Sin embargo, Patricia Acosta se graduó del colegio María Auxiliadora de Bucaramanga en 1977.

Sobre la fotografía, la docente Aura Cecilia Mejía, quien compartió con el gran amor de Diomedes en Bucaramanga, manifestó que “en ese momento Patricia tenía cerca de 16 años. Estaba cursando segundo de bachillerato y ya era novia del cantante”.

Mejía Rojas expresó que “Patricia llegó inicialmente a estudiar al colegio El Pilar. Sin embargo, se graduó del colegio María Auxiliadora que estaba ubicado en la carrera 18 con calle 36 de Bucaramanga. Era una estudiante aplicada, muy activa y sobresalía siempre por su belleza. Aunque yo era profesora, la jovencita me contaba cosas, entre ellas que Diomedes le componía canciones y que viajaba cerca de nueve horas desde La Guajira para traerle canciones y verla”.

La docente narró como en una ocasión “iba a viajar a Ocaña a un concierto de Diomedes. Patricia supo que iba para allá y me pidió el favor de decirle a su novio que lo recordaba mucho. En pleno concierto me las ingenié para hacerle llegar la razón al ‘Cacique’. Él se bajó de la tarima, parecía como loco, me agradeció y dijo que Patricia era su corazón, su verdadero amor”.

Las estudiantes del colegio María Auxiliadora de la época dijeron que “a nosotras nos sacaban en ‘filita’ del colegio para ir a misa a la Sagrada Familia. Sin embargo, Diomedes se las ingeniaba para entrar a la iglesia o saludar desde lejos a su amada”.

Quienes fueron testigos de ese romance dijeron que las composiciones de Diomedes, antes de salir en la radio, ya eran escuchadas por Patricia Acosta en una pequeña grabadora que le obsequió el cantante.

Cabe recordar que, cuando Patricia Acosta regresó de Bucaramanga, Diomedes comenzó a componerle más canciones y se generó una historia de amor de cerca de 30 años. La pareja se separó en 1994, cuando Martín Elías tenía dos años.