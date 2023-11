La impactante respuesta de una mujer de 1,90 a hombre que despreció a las altas diciendo que “no deberían existir”

La 'influencer', conocida como @natttheassassin le respondió a un hombre que insinuó que las mujeres altas "no deberían existir". El incidente comenzó con la publicación de una usuaria que expresó su inseguridad al usar tacones debido a su estatura de 1,75 metros. En respuesta, un hombre llamado Sergio comentó: "Las mujeres de más de 1.70 no deberían existir".

Este comentario provocador desencadenó una reacción inmediata por parte de una mujer que crea contenido relacionado con 'Assassin's Creed'.

Le interesa: ¡Increíble revelación! El vídeo de Francia Márquez y el cántico 'Fuera Petro' resultó ser una farsa

La joven entró en la controversia respondiendo a Sergio: "1,90 y existiendo. Un besarro, Sergio", acompañando su respuesta con fotos que destacan su elevada estatura. La publicación se viralizó rápidamente, generando mensajes de apoyo, pero también críticas y burlas, incluyendo insinuaciones sobre su identidad de género.

Frente a las críticas, @natttheassassin aclaró que no forma parte de la comunidad LGBTIQ+ y reveló que años atrás fue rechazada por una agencia de modelaje debido a su altura. En un video posterior, la creadora de contenido abordó la situación, pidiendo que no se atacara a Sergio y destacando que, aunque ella ha nacido con un útero y es alta, no pertenecer a los estándares tradicionales no debería ser motivo de discriminación.