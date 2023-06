La incómoda escena que Amaranta Hank tuvo que grabar

La reconocida actriz de cine para adultos, Amaranta Hank, reveló en una reciente entrevista con Santiago Alarcón para su programa de podcast ‘Meterse al Rancho’, uno de los momentos más incómodos que tuvo que atravesar mientras grababa una de las candentes escenas.

“Hubo una escena que la odié completamente porque no había nada de química entre los dos. Aparte de eso, en medio de la escena empiezo a menstruar. Me toca parar, y en pornografía nos toca ponernos un tapón para poder seguir, y ese tapón frena la menstruación, pero también la lubricación. Entonces estaba superreseca con una v**** inmensa, con un man que no me gustaba...”, dijo Amaranta.

Además señaló que a su público le encanta esa escena y constantemente le piden que se las cuente.

“¿Y sabes qué es lo peor? Que a todo el mundo le encanta. Todo el mundo cuando estoy en webcam o cuando hago un directo me pregunta ‘cuéntanos de esa escena, la amamos’. Y yo ‘ay, si supieran que no la amé para nada’. Detesto esa escena, me parece horrible”, expresó.

Amaranta también reveló en medio de la conversación, la mejor experiencia vivida dentro del cine para adultos.