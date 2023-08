La Liendra hizo fuertes acusaciones: este sería el inesperado comportamiento de Nicolás que desató todo

Los ‘influencers’ colombianos ‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta protagonizaron un escándalo en el evento promocional de su pelea de boxeo, que se realizará el próximo 1 de septiembre en Bogotá. Los creadores de contenido se lanzaron insultos y golpes, dejando ver la rivalidad que existe entre ellos. Ahora ‘La Liendra’ dice que Arrieta estaba drogado cuando lo atacó.

Todo comenzó cuando Nicolás Arrieta le dio una cachetada a ‘La Liendra’ con una cartilla escolar, haciendo alusión a su falta de estudios. El gesto provocó la ira del quindiano que reaccionó con varios golpes al bogotano, mientras el personal de seguridad intentaba separarlos. El video del incidente se hizo viral en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios.

‘La Liendra’ acusó a Nicolás Arrieta de estar drogado y de no respetar las reglas del evento. “Ese man estaba drogado, no sé qué le pasó. Él sabe que no se puede tocar al otro hasta el día de la pelea. Yo solo me defendí”, dijo el ‘influencer’, que tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram. Y agregó: No dejaba de mover la cabeza, no era capaz de dejar de mover la boca ... yo lo miraba y decía ‘¿qué estoy haciendo?’ No me siento bien trabajando con esa persona, se supone que el gamín era yo”.

“Liendritas, yo debería estar feliz porque el ‘cara a cara’ está viral, pero no tengo más que pedirles disculpas por el show que hicimos ayer”, expresó, “Lo de ayer fue una gaminería completa”.

Nicolás Arrieta, por su parte, minimizó el hecho y dijo que solo fue una broma. “Yo solo le di un regalo, una cartilla para que aprenda a leer y a escribir. No fue para tanto, él se puso muy agresivo”, expresó el ‘youtuber’, que tiene más de 4 millones de suscriptores en su canal.

Los ‘influencers’ tienen una pelea cazada desde hace más de un año, cuando empezaron a lanzarse ataques personales a través de sus videos. La rivalidad entre ellos ha ido creciendo y ahora se medirán en un combate de boxeo que promete ser emocionante. La pelea se llama ‘King of the Ring’ y será transmitida por streaming.

‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta se han preparado física y mentalmente para el enfrentamiento, que tendrá tres asaltos de tres minutos cada uno. Ambos han mostrado sus rutinas de entrenamiento y sus avances en el deporte de las narices chatas. También han calentado el ambiente con sus provocaciones y sus apuestas.

‘La Liendra’ ha dicho que si pierde la pelea, le dará 100 millones de pesos a Nicolás Arrieta y le pedirá perdón públicamente. Además, ha asegurado que donará parte de las ganancias del evento a una fundación benéfica. Nicolás Arrieta, por su lado, ha dicho que si gana la pelea, le cortará el pelo a ‘La Liendra’ y le hará un tatuaje con su nombre.

Los ‘influencers’ tendrán que esperar hasta el 1 de septiembre para resolver sus diferencias en el ring. Mientras tanto, sus seguidores están divididos entre los que apoyan a uno u otro.