$!‘La Liendra’ le pide a sus seguidores más amor porque se siente atacado en redes

“Aquí voy de nuevo a grabar cosas diferentes para ustedes, feliz, contento y con mucho amor. Siempre los pongo a ustedes como de prioridad en mi vida, a veces hasta primero que mi familia o que yo mismo, no sé qué tan bueno sea eso, a mí no me duele, yo amo hacerlo; pero no sé si ustedes hagan lo mismo. A veces me siento solo, como si le estuviera hablando a un celular. Hoy en día las cosas cambiaron mucho en las redes, en mi caso estoy sintiendo que entrego mucho y recibo poco. No quiero sonar desagradecido porque gracias a ustedes soy quien soy, pero sí los extraño... con lágrimas les escribo que los extraño“, escribió el creador de contenido.

‘La Liendra’ aprovechó para también decirles a sus seguidores que muchas veces sacrifica tiempo con las personas que quiere para trabajar y darle felicidad a quienes lo apoyan en redes, pero que últimamente ha sentido que son más las críticas destructivas que los mensajes de amor y cariño.

Además, aprovechó para decirle a sus seguidores que cuando le corrijan algún error o le quieran hacer una crítica constructiva, que por favor piensen en él y en cómo se va a sentir, por lo que pidió que lo hagan con amor.

“Me siento solo y esto no se trata de un like ni de vistas porque esas tengo miles, millones; se trata de conexión... a veces siento que el odio va ganando en las redes y por eso hago un llamado a mi comunidad antes de que un día me levante y diga: no más. Gracias a mi trabajo y a ustedes ya tengo mis inversiones, mis ahorros, mis cosas; ya si quiero no hago esto... necesito amor, necesito mensajes bonitos, nutrirme de ustedes, que valoren más lo que hago, que no me midan por números, ni segundos, sino como persona y mis ideas”, concluyó Mauricio.