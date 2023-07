La mayor de las Kardashian dio a conocer su nuevo nombre

Kourtney Kardashian es una de las celebridades más famosas de la socialité estadounidense y se dio a conocer en el reality show familiar ‘Keeping Up With The Kardashians’ junto con sus hermanas Kim y Kloe Kardashian.

Para nadie es un secreto la relación sentimental de Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes han sido protagonistas de los titulares internaciones desde que iniciaron su romance porque todo se ha dado muy rápido y su relación la han mantenido alejada de los medios.

Muchas cosas de su relación han sido totalmente reservadas, tanto que Kourtney Kardashian y el músico Travis Barker se casaron en secreto en un capilla en Las Vegas, después de haber estado en una ceremonia de los Premios Grammy hace poco más de un año y desde entonces se han mostrado completamente enamorados.

Solo hasta que se casaron la pareja empezó a compartir fotos de ellos juntos en las redes sociales donde muestran imágenes muy familiares junto a sus hijos. Cabe recordar que Travis tiene dos hijos y Kourtney tres, todos ellos de sus relaciones pasadas.

En las últimas horas la mayor del clan de las Kardashian volvió a ser tendencia en las redes sociales debido a que la empresaria compartió con todos sus seguidores que cambió oficialmente su nombre.

El anuncio lo hizo por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde Kourtney compartió su nueva licencia para conducir, donde se puede apreciar su nuevo nombre, “Kourtney Kardashian Barker”, y junto al post la socialité compartió el siguiente mensaje, “Pronuncien mi nombre”.

Kourtney también compartió la imagen en las historias de la red social y lo acompañó con las siguientes palabras, “por si no lo saben, durante mucho tiempo ha sido una tradición que la novia tome el apellido de su esposo y, tradicionalmente, pierde su segundo nombre y mantiene su apellido, el llamado “apellido de soltera”, como su segundo nombre. El apellido de su marido se convierte entonces en su nuevo apellido”.