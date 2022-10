$!“La mejor versión de Café, con aroma de mujer es la original”: Guy Ecker

Pero como actor, no mira hacia atrás, siempre está en búsqueda de nuevos retos, lo cual lo llevó a entrar en el elenco de la serie “El Señor de los Cielos” en su sexta temporada, y que ya emite el canal Telemundo.

Regreso a las pantallas de “Café, con aroma de mujer”

Yo recién he ingresado a la serie en esta temporada. Llegó justamente para tratar de atrapar al malo del paseo. Lo que creo que es el éxito de esta serie es porque trata con temas que son actuales, temas que han tocado la vida de mucha gente de una manera muy mala obviamente, porque estamos hablando del narcotráfico.

Es una historia de Fernando Gaitán, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero lo que hizo fue increíble, se tardó varios años haciendo esta historia, con un trabajo de investigación increíble. Es una historia tan buena que ha tenido varias versiones en México y ahora una nueva en Colombia. Cuando existen historias tan buenas en la televisión, la tentación siempre está en hacer una nueva versión, pero yo soy tradicionalista, para mí la mejor versión de ‘Café’ es la original (risas).

Colombia está haciendo un trabajo increíble. A diferencia de México, en Colombia, siendo un país un poco más pequeño en audiencia, se toman mucho más riesgos, algunos muy grandes, por justamente por esa situación de tener que alcanzar de repente un mercado más grande. El trabajo que se hace en Colombia a nivel visual, a nivel actoral es increíble porque yo trabajé allá por mucho tiempo, hice un par de series que marcaron mi carrera, lo que me permitió trabajar con grandes actores.

Habla sobre su nuevo papel

- ¿Qué tal la experiencia de trabajar en este tipo de series que involucran tantas escenas de acción?

A mí me encanta la acción. Yo siempre he sido una persona muy deportista, me gustan las cosas físicas, entonces la posibilidad de hacer un personaje como Joe Navarro, el jefe de la DEA que se va a encontrar con muchas situaciones de balaceras, secuestros y muchas más, es algo que es muy cercano a la realidad y hay que manejarlo de una manera muy seria, pero como entretenimiento gusta mucho con el televidente.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de hacer trabajando en este tipo de producciones de acción?

Difícil diría que no mucho. Hay un cambio de look total, mi personaje se ve muy distinto, traigo el pelo corto y me lo pintan gris, entonces se ve visualmente mi personaje muy distinto a lo que está acostumbrado a ver la gente.

También pasé por un fuerte entrenamiento, teniendo en cuenta que interpretamos un personaje de la DEA, hicimos en México un entrenamiento intensivo con armas de fuego, saber bien cómo manejarlas, desde cómo caminar con pistolas, cómo disparar, estudiando todas las secuencias de acción para que realmente se vean reales.