La millonada que pagó ‘Epa Colombia’ por un par de zapatos

Como es costumbre, ‘Epa Colombia’ dio de qué hablar en sus redes sociales, luego de compartir la gran suma de dinero que ha invertido en zapatos. La empresaria de queratinas reveló, a través de un video en su historia de Instagram, que pagó 10 millones de pesos.

Por medio de una dinámica de preguntas, un seguidor le preguntó a Daneidy por los zapatos más caros que ha comprado, a lo cual la también creadora de contenido terminó mostrando su armario.

“Unos de 10 millones de pesos, pero la verdad, nada... perdí los 10 millones. Luego unos de 5 millones, también los perdí, unos de 7... Realmente, me di cuenta de que no es que valgan 7 o 5, sino unos zapatos con los que yo me sienta cómoda, porque mis pies son chiquitos y delgados. Unos zapatos de 200 mil pesos me quedan más chimbas que los de 7 millones de pesos”, respondió la mujer.

Daneidy también criticó a Yina Calderón por los exagerados precios que ha mostrado la empresaria de fajas en sus compras, “‘¿amiga tú crees que yo soy igual de mentirosa a Yina? No tengo por qué decir mentiras”, expresó Daneidy.