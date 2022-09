La modelo Laura Tobón habla sobre la malformación que tiene su hijo

Recientemente le contó a sus seguidores de Instagram a través de las historias que su hijo nació con lo que sería una malformación cardiovascular según los pediatras a los que consultó.

Tobón compartió una foto de la pequeña mano del bebé en la que se aprecia en la parte superior del dedo meñique una mancha de color rojo.

“Amores, no les había contado esto nunca, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me preocupó”, escribió la ex presentadora de La voz kids.

Y agregó: “Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y a un neurólogo y todos me dijeron lo mismo. Es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos”.

Como madre, Tobón dijo que pese al diagnostico médico, es imposible evitar que se preocupe y por eso invitó a sus seguidores a compartir experiencias similares.

Algunos internautas le dijeron que no había de que preocuparse y que eso con el tiempo suele desaparecer.