$!La novela ‘Rigo’ finalizará en 2024: ¿habrá segunda temporada?

Rigoberto Uran ha sido toda una sensación en los últimos días debido a su emocionante novela biográfica ‘Rigo’, las duras escenas personales han conmovido en varias ocasiones a los televidentes, causando que noche tras noche estén aún más interesados en saber que pasará en el siguiente capítulo.

Debido a la particular personalidad del ‘Toro de Urrao’, Juan Pablo Urrego tuvo que prepararse bastante bien. El actor le contó a Q’HUBO que tuvo que convivir con el ciclista para poder sacar a adelante las escenas más difíciles.

“Pedaleé todo lo que no había pedaleado en mi vida. También tuve la oportunidad de estar con Rigo, de viajar a Medellín, de estar con su familia. Me mostró fotos, videos y me contó varias cosas. Además, me vi todos los videos de él en internet”.