La pelea entre Britney y Christina Aguilera, en la que Lady Gaga se metió

Por su parte, Spears tomó el silencio de Aguilera como una muestra de complicidad y desde sus redes sociales criticó su actitud diciendo: “Quiero y adoro a todo el mundo que me ha apoyado... pero rechazar hablar cuando sabes la verdad, eso equivale a mentir. ¿Por qué haber estado 13 años en un sistema corrupto de abusos es un tema difícil de hablar para la gente? ¡Soy yo la que pasé por ello! Todas las personas que alzaron su voz por mí y me apoyaron... ¡Gracias! Yo importo”.

Las artistas Christina Aguilera y Britney Spears protagonizaron una polémica en la alfombra roja de los premios Latin Grammy, cuando a la primera, quien llevaba dos décadas sin asistir al evento, le preguntaron si había tenido alguna comunicación con la princesa del pop después de haber ganado el juicio por su custodia y si tenían la intención de celebrar, a lo que ella respondió: “no, no haremos esto esta noche, lo siento”, aunque, mientras seguía caminando, agregó: “estoy feliz por ella”.

Gaga no tardó en responder a Spears desde su propia cuenta de Instagram con una selfie y el mensaje “Te quiero. Vive tu mejor vida. Recé para que el sistema legal te trate como a una persona. Ahora has cambiado para siempre el rumbo de las mujeres en esta industria. Te defendiste y fuiste muy valiente. Gracias”.

La cantante de Pokerface ya había manifestado hace unos días a Variety que le encantaría hacer una colaboración junto Britney Spears y que su canción favorita de ella era Oops... I Did it Again.

Ya había mostrado su apoyo

La ganadora en 2001 a mejor álbum pop femenino por Mi reflejo ya había mostrado su apoyo a Britney el 28 de junio, meses antes de la liberación, con un hilo desde su cuenta oficial de Twitter.