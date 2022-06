La pista que dio Sebastián Caicedo sobre su divorcio con Carmen Villalobos

Por estos días las rupturas de los famosos están de moda en redes sociales, y aunque la de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo aún no es confirmada, siguen llegando pistas.

Esta vez el que volvió a dar de qué hablar fue Sebastián, quien compartió un video en sus historias de Instagram sobre Daniel Habif, uno de los conferencistas más importantes de habla hispana.

En las imágenes Daniel habla sobre las personas que buscan la aprobación de la gente y de la obsesión que tienen algunos con respecto a las redes y su necesidad de publicar constantemente para ganar seguidores y tener más comentarios y ‘likes’.

“Somos la generación en la que vibran más los celulares que el corazón. Yo ya no me quiero parecer a nadie, quiero ser yo, nada más yo, y eso ya es un éxito”, aseguró Habif, frase que fue replicada por el actor.

Además, Caicedo acompañó la publicación con el mensaje: “¿Quieres saber qué pasa, qué me pasa, qué te pasa? Regálate este video hasta el final y saca tus propias conclusiones”.

Ante esto, varios seguidores comenzaron a sacar conclusiones sobre las posibles razones de la separación de los famosos. Algunos afirmaron que seguramente a Sebastián ya no le gustaba exponerse tanto en redes, sobre todo su vida sentimental, mientras que Carmen es bastante mediática, precisamente porque es de las actrices que más está activa en la televisión por estos meses.

“Carmen es muy mediática, pero él ya no, por eso ya no pudieron seguir juntos”, “Parece que ahora son personas completamente diferentes”, “Creo que todo se acabó porque ahora Sebastián prefiere mantener un bajo perfil y con Carmen al lado no lo puede tener”, han sido algunos mensajes de usuarios.

Por otro lado, recientemente Carmen dio una entrevista al medio ‘MezclaTV’, donde dijo que sí estaban enfrentando algunos problemas, por lo que decidieron separar sus vidas personales de lo laboral.