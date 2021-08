La playlist emergente de Spotify Pop Up es la más seguida del género en América Latina

Algunas de las más grandes estrellas del pop anglo, como Justin Bieber, Ariana Grande y Dua Lipa, han encontrado que los principales mercados en donde viven sus fans son países de América Latina como México, Argentina, Chile, Brasil o Colombia. Spotify reúne a los artistas de las listas de éxitos con más de 100 millones de streams en un solo lugar y ha llevado el anglo pop a nuevas audiencias de Latinoamérica con el lanzamiento de Pop Up. Esta playlist editorial proporciona un hogar regional único para los tracks más populares de estas estrellas globales.

Después de su lanzamiento a principios de 2021 en América Latina, Pop Up ya es seguida por casi 5,5 millones de usuarios, de los cuales más de la mitad son Gen Z y Millennials. Cada semana, la playlist se actualiza con canciones de artistas anglo-pop de todo el mundo, lo que brinda a los oyentes la oportunidad de disfrutar de sus éxitos favoritos, mientras les permite descubrir nuevos tracks y disfrutar de los que ya conocen.

“El lanzamiento de Pop Up es una expresión natural de cómo funciona la cultura pop anglo en una región diversa y apasionada de la música como lo es América Latina. También nos presenta una gran oportunidad para conectarnos más profundamente con una audiencia llena de jóvenes que viven para la música y los mayores éxitos del pop”, dice Juan Manuel Rótulo, Head de Editorial de Spotify en América Latina.

Uno podría imaginar que la vibrante escena de la música pop tiene lugar solo en Estados Unidos, Reino Unido u otros países de habla inglesa, pero no es así. Este género se ubica en el top 10 de los más reproducidos en Latinoamérica, solo este año hemos visto casi un 25% de aumento en el número de streams Pop de usuarios de Spotify en América Latina, y un 36,4% de usuarios en Colombia.

Spotify está lanzando algunos datos muy interesantes, así que averigua cuáles son las canciones y los artistas con más streams de Pop Up en América Latina y en Colombia.

Dua Lipa es la artista más reproducida en lo que va de año en la playlist Pop Up en toda América Latina, seguida por Justin Biber, Ariana Grande, The Weeknd y Harry Styles.

La canción más reproducida en la lista durante 2021 es “MONTERO” (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X, seguida de “Prisoner” de Miley Cyrus con Dua Lipa y “Levitating” de Dua Lipa con DaBaby.

En Colombia, algunos de los artistas más reproducidos en Pop Up son: Dua Lipa, The Weekend, Shakira y Justin Bieber

Las canciones más reproducidas por los usuarios en Colombia son: Un Día (One Day) (Feat. Tainy) de Bad Bunny, Dua Lipa, J Balvin, Tainy; Blinding Lights de The Weekend y Telepatía de Kali Uchis.