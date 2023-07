$!La polémica que desataron Jessi Uribe y Paola Jara: Esto fue lo que hicieron

“Este contenido solamente debería ser para ellos”, afirmaron algunos internautas. Se trata precisamente de un video donde Paola Jara se encontraba realizando ejercicio, por medio de la máquina que se suben escaleras y Jessi Uribe se acercó a besarle la cola a la cantante.

Frente a esto, Uribe reveló que eso lo encontraba motivacional a la hora de hacer ejercicio.

“Por qué me sale este par en mi perfil”, “dicen por ahí que cuando más presumen sus relaciones más ‘cacho’ llevan. Pura apariencia”, “¿cómo para qué se graban y suben esas cosas a las redes?, es algo tan íntimo que no es necesario que la gente sepa que mi esposo me besa el ?? para demostrar que me ama”, fueron algunos de los comentarios que realizaron sus seguidores a través de redes sociales, pues la mayoría de estos no pensaron que fuera adecuado compartir este tipo de contenidos.