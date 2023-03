$!La razón de por qué Carolina Soto no está en el programa “Día a Día”

La presentadora Carolina Soto, conocida por sus publicaciones en redes sociales sobre sus viajes y vida personal, no apareció en el programa “Día a Día” el miércoles 29 de marzo. Esto llamó la atención de muchos de sus seguidores.

Sin embargo, la propia Carolina explicó a través de sus redes sociales que se encontraba tomando unos días libres en el programa y que había decidido aprovecharlos para hacer un viaje a Cali, a la casa de su madre.

“Mijita, me voy pa’ Cali, porque tengo unos días libres del canal. Regreso el lunes, otra vez, a ‘Día a Día’. Entonces, voy a aprovechar y voy a visitar a mi mamá, mijita. Porque, desde el año pasado, no voy a Cali y ella me está haciendo el reclamo...”, dijo la presentadora.