La razón por la que Carolina Sabino y Marbelle no se pueden ni ver

Muy poco sabíamos de Carolina Sabino, una recordada actriz y cantante que se radicó en Ecuador hace mucho tiempo por temas amorosos.

Precisamente, este fin de semana ‘Diva Rebeca’ entrevistó a Sabino, teniendo en cuenta que la cantante, que antes se le veía en el musical ‘Planchando el despecho’, ya no está.

Tal parece que la ausencia de Carolina en el musical se debe a su enemistad con Marbelle, con quien compartía escenario. Aunque este tema ya se sabía, la actriz se encargó de contar más detalles al respecto.

“Hay relaciones que se acaban como todo en la vida. Son cosas muy personales. Cosas que no se comentan, así como yo no hablo de ella espero que ella tampoco hable de mí. Se nos rompió el amor de tanto usarlo”, aseguró.

Actualmente, el elenco del musical ya no es el mismo, pues al parecer hubo polémicas que terminaron por acabar con este. “Eso tampoco existe para mí ya. Uno no tiene que estar donde no quiere”.

La actriz también se refirió a la amistad, sin mencionar puntualmente el nombre de Marbelle.

“Los amigos son para siempre, los que son de verdad, la lealtad en la amistad es una cosa irrompible, puede soportar todos los daños y todos los daños. Y eso se va demostrando con el paso de los años”, dijo.

Agregó que: “La gente da de lo que tiene y eso tampoco es juzgable. Hay gente que emite un juicio sin preguntar, hay gente super ligera con cosas que para uno son supremamente profundas. Yo no me voy a poner a polemizar con eso”.

Finalmente, Sabino aprovechó la entrevista para lanzar algunas indirectas. “Odio la gente que se sube en olas para ganar más fama, odio la gente que se inventa escándalos para generar más contenido o más adeptos o más ‘haters’ que eso también les suma. A mí me fascina la comunidad que se une a mí por lo que hago. Somos más las mujeres las que nos gusta andar claras y sin filtro en la vida”, puntualizó.

Pese a que no dio declaraciones exactas sobre la verdadera razón por la que rompió su amistad con Marbelle, después de muchos años, Carolina dejó claro que finalizó en muy malos términos.