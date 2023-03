‘La recta final’ de Bobby Cruz, su nuevo lanzamiento musical

El próximo 11 de marzo, Bobby Cruz se presentará en Coca Cola Music Hall en su Gran Concierto en Puerto Rico. “Hay gente de Colombia que va para ese show, que ya me dijeron que van para allá, viene gente de Perú y Panamá”, dice el artista puertorriqueño sobre el evento para celebrar sus 60 años de trayectoria artística junto a Richie Rey. Algunos de los éxitos musicales que interpretarán son “Chiviriquiton”, “La Timba”, “El Diferente”, entre otros.

“Nunca pensé que a mis 85 años todavía estaría cantando”, contó asombrado el cantante y ahora pastor de música cristiana, afirmando que ‘aún les quedan cartuchos por disparar’.

Sobre su despedida de la música, el compositor anunció: “me retiro pero si alguien tiene ‘tiempo’ me puede sacar del aislamiento”, destacando que no todavía hace lo que hacía cuando tenía 20 años, su voz no ha menguado y sigue cantando en los mismos tonos.

Ganador de 16 discos de oro, cree que el secreto de su prolífica carrera musical es hacer música que trascienda, es sentarse a escribir un tema y no dejarlo hasta encontrarlo perfecto: “Richie y yo nunca nos ganamos un premio por ser bellos, en la industria lo difícil es mantenerse”.

Además envió un mensaje a los jóvenes que como él en algún momento, tienen el anhelo de salir adelante y ser reconocidos, “concéntrense en hacer buena música”.

En cuanto a la salsa colombiana, la llamada ‘la voz potente’ opina que este género tiene su propia idiosincrasia en nuestro país, su propia identificación, “yo oigo cualquier grupo y si no sé de dónde es, inmediatamente solo es necesario que yo escuche la mitad de un tema, y si son de Colombia yo identifico que son fruko colombianos”, asegura Bobby.