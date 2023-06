La respuesta de Greeicy que confirmaría problemas con Mike Bahía

De hecho, tras recomponerse y terminar de cantar la canción con apoyo de Mike, Greeicy relevó en el programa en vivo la actual situación que atraviesan como pareja.

“No no pude, es que en serio... Nos pusiste en jaque porque justo hay días muy difíciles, hoy justo y estos últimos días han sido muy difíciles para nosotros como equipo, como familia, como el crecimiento... muchísimas cosas sucediendo y a veces toca seguir cumpliendo con compromisos aunque uno no tenga la energía, el corazón ni la disposición”, señaló.

Tras lo sucedido, la cantante acudió a sus redes sociales para contar, con más detalles, lo sucedido ante sus casi 22 millones de seguidores.

“Lloré, he llorado mucho, pero hoy lloré En Vivo, en México, fue horrible. Iba a cantar ‘Att Amor’ porque justo nos dicen ‘¿Qué canción se dedicarían hoy?’ Y justo hoy... han sido unos días muy difíciles y justo hoy me levanté con 70 mil cosas que me tenían la garganta así ... y justo Mike dice hoy, pensando en hacer equipo, en lo que somos, lo fuertes que somos, donde siempre prima el amor y las ganas de hacer las cosas bien, en fin, la canción que nos dedicaríamos sería ‘Att: Amor’”, contó.

A su vez, agregó: “Y empiezo a cantar esta canción (...) Ahí lloré, canté horrible y así como una niña. A Maicol le tocó asistirme, ese chisme se los quería contar”.

De inmediato, una ola de mensajes de apoyo invadió las redes sociales de quienes apreciaban que la cantante se mostrara vulnerable y humana ante los millones que siguen al ‘pie del cañón’ su vida personal.