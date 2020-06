“La solidaridad va a limpiar y ordenar todo esto”: Piero

Un bello poema llamado “Esperanza” llegó a las manos de Piero en su casa en Argentina y quedó fascinado con él. No sabía quién era su autor, incluso pensó que era obra del genial uruguayo Mario Benedetti, pero era de un creador más lejano de su natal Cono sur y lo fue a encontrar en Cuba.

Se trata de Alexis Valdés, un creador de la isla, quien además de poeta, también es músico como el propio Piero, a quien no dudó en darle el permiso de musicalizar aquel poema y que ahora, el cantautor argentino presenta este fin de semana, con una letra sencillamente contundente.

“Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado”.

Desde su casa, confinado, Piero habló con Colprensa sobre la creación de esta nueva canción, así como lo que ha sido su creación artística en tiempos de confinamiento y lo que espera de lo que se ha llamado la nueva normalidad.

-¿Cómo surgió la idea de tomar este poema y convertirlo en canción?

Yo no hice nada, el poema lo hizo todo. El poema me agarró de atrás y me trajo, para buscar al autor, porque al principio me decían que era de Benedetii, y era de Alexis Valdés, y empecé a buscarlo porque me había tocado el alma con ese poema, y él con mucha generosidad me cedió la letra. Fue sumarle a lo que él ya había hecho que era muy poderoso.

-¿Casi una oración?

Yo creo que es como el ‘Ojalá’, que emocionan y te van quedando grabadas casi de inmediato sus frases. En realidad son regalos que viene de arriba y eso tiene que ver con el día a día de cada quien y a mí me encanta que a través del arte y la música se conecten con nuestra magia interior, y se arme una conexión hermosa.

Nosotros que somos esencia nos suele costar mucho tocarnos, y ahí existe una herramienta hermosa que facilita todo esto.

-El arte y la música vital en los momentos más difíciles de la Humanidad...

No hace mucho fuimos a la Universidad de Antioquia donde habían 15 mil chicos de 15 a 20 años y se sabían todas las letras. Yo no me las sé todas, y esa vez, me acordé que por mucho tiempo no me dejaban cantar ‘A sus abuelos’, me echaban del país, no podía entrar a Colombia.

En ese momento, poder cantarle a los chicos lo que a los abuelos y a los padres no pude cantarles, es una sensación de desquite y de libertad inolvidable.

Es una maravilla poder cantarle a las nuevas generaciones, que nos suele pasar con la Sinfonía a la mar, que es una maravilla para engancharse a los niños. Hay que agradecerle al militar que lo prohibía, porque hacía que la gente la quisiera más.

-¿Cómo ha llevado este tiempo de pandemia y aislamiento social?

Ya he hecho varias canciones. Hicimos una canción sobre lo que el Papa dijo de estar juntos, también otra canción “La calma”, otra canción para los chilenos que se llama “Santiago en llamas”; estamos haciendo lindas canciones porque hay una conexión, hay un tiempo y realmente la gente se está sintonizando mejor.

-¿Qué puede pasar tras esta crisis?

O el Apocalipsis o la renovación. Si uno lo cree, lo crea, y no debemos meternos por el lado del miedo o del pánico, sino por el lado de la luz, por un montón de cosas que ya tenemos y que podemos usar bien, y por la solidaridad que va a limpiar y ordenar todo. La solidaridad es una maravilla. Si miras a una persona a los ojos le estás tirando una mano, casi es como un abrazo.

-¿Momento clave para ser solidarios?

Yo creo que son juegos que tenemos que jugar para tocar nuestra esencia, nuestra libertad. En ese sentido, al amanecer hay que agradecer que estamos vivos y visualizar tu casa, tu barrio, tu pueblo, tu Colombia, y de ahí, solidaridad. Hay mucha gente que quisiera hacer cosas y no sabe qué, pero este es el momento para que lo hagamos.

Hay muchísima solidaridad ociosa. Millones que quisieran hacer algo y no saben qué hacer. Hay que respirar solidaridad, la solidaridad nos limpia, nos calma, nos cura, nos une. Es una maravilla tener esta excusa hermosa de solidarizarnos, el estar juntos y el estar vivos.

-En estos momentos que en varias partes del mundo se celebra el Día del Padre, ¿Muchas solicitudes de volver a interpretar su clásico “Mi Querido Viejo”?

Llegan y llegan los mensajes pidiéndome un mensajito, un video para sus padres, que sea sólo dos minutos, pero son más de 200 ó 300 mensajes, lo que me tomaría toda una eternidad.

-¿Cómo nació “Mi Querido Viejo” hace más de 50 años?

Con amigos nos juntábamos a componer todos los dias. En una noche de esas se me ocurrió que podríamos hacerle una canción al padre, que es tan importante en la vida, un agradecimiento, un homenaje. Lo charlamos mucho tiempo, 10 ó 15 días, hasta que un día nos sentamos y nació la canción.

Pero había una historia paralela, Jose, mi compañero, tenía fallecido a su padre, y a mí me agarró un ataque de ansiedad de llegar a casa para cantársela a mi padre. Me lo llevé al living y le digo: ‘Escuchá este temita’. Empiezo a cantarla y no termino el primer párrafo, yo tocando la guitarra levanto la mirada y veo a mi padre llorando, lo que me hizo llorar a mí. Fue un parto poder terminarla de cantar. No podía creer que estaba viendo a mi padre llorando por algo que yo había hecho para él.