“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos, les dieron una finquita en La Tebaida”, dijo Catalina sobre la última esposa de Darío Gómez y aseguró que tuvo muchas otras más.

Además, la hija del cantante señaló que esta mujer irrumpió en la vida del cantante y de Olga Lucía, y que, por tal motivo, actualmente no tienen la mejor relación.

“Les tendieron una mano, y ella pagándoles a mis papás, se les metió en el hogar desde los 15 años, con lo que no voy. A mi papá se lo perdoné en vida, a ella también. No tengo odio ni rencor, pero es algo con lo que no voy. Quiero que eso me lo respeten a mí porque es algo con lo que yo no voy”, afirmó.

En ese sentido, Catalina Gómez dijo que ni ella ni su mamá han hecho a un lado a Nini Johana Vargas, a pesar de que ella vivía “detrás” de Darío Gómez. Aunque no le quitó responsabilidad a su fallecido padre, sí indicó que “el hombre propone y la mujer dispone”.

A pesar de que de la relación entre Johana Vargas y Darío Gómez no se conoció mucho en el momento, en la actualidad la mujer ha publicado varios de los bellos momentos que vivió con el ‘Rey del Despecho’. Incluso, en algunas de las imágenes aparece Daniela, la nieta de Darío, a quien le dedicó varias canciones en vida.

La última pareja sentimental que tuvo el ‘Rey del despecho’ dijo que no va a permitir que pongan en duda el nombre del cantante y aseveró lo siguiente: “Llevaba 24 años con él, empezamos la relación cuando tenía 16 años y nos fuimos a vivir a juntos en el 2012. Lo más importante es Darío, cuando escucho algo malo, me duele”.