La actriz Alexa Nikolas, conocida por su papel de Nicole Bristow en la serie juvenil ‘Zoey 101’, ha acusado al actor y comediante Jonah Hill de golpearla y abusarla sexualmente cuando ella tenía 16 años y él 24. Según Nikolas, los hechos ocurrieron en el año 2009, cuando ambos coincidieron en el rodaje de la película ‘Superbad’, en la que ella tenía un pequeño papel.

Nikolas ha hecho pública su denuncia a través de un video en su cuenta de Instagram, donde relata con detalle cómo Hill la invitó a su casa, la emborrachó y la sometió a una serie de agresiones físicas y sexuales que le causaron graves traumas psicológicos. La actriz asegura que nunca se atrevió a contar lo que le pasó por miedo a las represalias de Hill y de la industria de Hollywood, pero que ahora ha decidido romper el silencio para buscar justicia y apoyar a otras víctimas de abuso.

“Jonah Hill me destrozó la vida. Me hizo cosas horribles que no puedo ni decir. Me golpeó, me mordió, me violó. Me trató como a un objeto, como a una basura. Me hizo creer que nadie me iba a creer si hablaba, que nadie me iba a querer, que yo era la culpable. Me hizo sentir sucia, asquerosa, avergonzada. Me quitó mi inocencia, mi confianza, mi autoestima. Me dejó marcada para siempre”, dice Nikolas entre lágrimas en el video.