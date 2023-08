La verdad sobre el estado de salud de Claudia Bahamón: ¿Qué le pasó en la terapia que casi la mata?

La modelo, arquitecta y presentadora colombiana Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores al contar en sus redes sociales el difícil momento que atravesó por una complicación médica que casi le cuesta la vida. Bahamón, quien es reconocida por su labor como defensora ambiental y presentadora del programa Master Chef Colombia, explicó que todo comenzó con una terapia para aliviar un dolor crónico en su espalda y cuello. “Estuve casi entre la vida y la muerte”: Claudia Bahamón se sinceró sobre oscuro momento de su vida. “Sé que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuente los detalles. ¿Qué me pasó? En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura. Eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, el cual básicamente colapsó”, aseguró en sus redes.

Bahamón también aprovechó para contar cómo fue su despertar ambiental, que la llevó a investigar sobre los alimentos transgénicos y el cambio climático, y a liderar varias iniciativas para proteger el planeta. “Hace 19 años, cuando me vine a vivir a Los Ángeles, noté que en el supermercado los frutos eran iguales. Perfectos, del mismo color y tamaño. Recuerdo que un día partí un tomate, salí de viaje y lo dejé afuera. Y al regresar, seguía intacto. Llamé a mi abuelo a Colombia y le dije: ‘algo estamos haciendo mal’. Y él me contestó: ‘no, lo que está perfecto es la imperfección de la naturaleza’. Luego de eso, me puse a investigar y descubrí que lo que en realidad había detrás eran alimentos genéticamente modificados. Y empecé a hacerme muchas preguntas sobre muchos temas, entre ellos el cambio climático”.