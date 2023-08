La verdadera razón por la que Johanna Fadul se operó hasta los brazos

Los seguidores de la intérprete de Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’, siempre han sabido que ella ha sido una persona muy dedicada al ejercicio y estricta en su alimentación. Sin embargo, hay quienes se encuentran en desacuerdo por sus más recientes ‘retoques’.

Aunque buena parte del tiempo ha basado su alimentación en las recomendaciones que le hacía un endocrino, eso cambió con el paso del tiempo. Fadul contó en La Red que en los últimos meses empezó a subir de peso. De 46 kilos fue subiendo hasta llegar a 50 kilos y ella decía: “Dios mío, esto no es normal”.

Mencionó que el hecho de haber padecido bulimia en el pasado tuvo algo de influencia, porque no le gustaba como se estaba viendo y, al parecer, todo tuvo origen en una dieta que hizo. “Vivía como de mal genio y le decía a Juanse: me siento fuera de mi cuerpo, mi cuerpo me incomoda y no quiero recaer”, dijo.

Johana Fadul empezó una dieta cetogénica o keto en la que eliminó los carbohidratos y basó su alimentación principalmente en fuentes de proteína y grasas.