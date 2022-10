$!“La violencia es una especie de patrimonio de la masculinidad”: Laura Mora

Donde se ha presentado, ha dejado huella. No pasa desapercibida, y en la mayoría de ocasiones no solo logra los más importantes galardones de los festivales, también ha contado con el aval de la crítica que no para de exaltar el tratamiento de un conflicto vivo, doloroso y cruel, a través de una mirada femenina. Además: Apple estrena el regreso de Will Smith al cine tras la bofetada de los Óscar Tras su paso y éxito por festivales como San Sebastián (España), donde logró La Concha de Oro, para muchos, la máxima distinción internacional que ha recibido el cine colombiano en su historia, la película “Los reyes del mundo” tuvo su presentación oficial en el país, abriendo la edición número 12 del Festival Internacional de Cine de Santander ante un teatro lleno que la ovacionó. Ahora, con la responsabilidad de representar al cine nacional en la edición 2023 de los Premios Oscar, el próximo 13 de octubre estará en las salas de cine del país, donde buscará que el público le apueste por su historia que aunque no busca entretener, sino abrir los ojos ante una mirada distinta de una cruel realidad, no deja de tener maravillosos instantes de poesía.

Lucha y esperanza

El largo viaje de ‘Los reyes’

Hace cuatro años Laura Mora sorprendía a todos con su primera película, "Matar a Jesús", donde la creadora ya mostraba su narrativa propia, donde lo crudo y lo poético pueden ir de la mano, encontrando la belleza en los márgenes de la sociedad, y hasta la belleza en medio de la tragedia. "En Los reyes del mundo encontramos esos mismos elementos pero con mayor profundidad, esta vez, sobre el afán de aquellos jóvenes que usualmente son ignorados, pero que no han dejado de buscar su propio lugar en el mundo", explicó la directora. "No sé cuánta gente nos dijo que no podíamos rodar en el Bajo Cauca, pero nunca desistí. Ese es quizás el primer acto político de esta película. Demostrar que no debería haber territorios vetados, que no podemos imposibilitar a nadie el acercamiento a la belleza, eso también es un acto de resistencia", agregó Mora. Y anotó que, "a su vez, constatar que de alguna manera el poder de los violentos, también radica en la construcción del rumor mismo de la violencia, que genera tanto miedo que impide la entrada en contacto con el territorio". Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano, entre los 13 y 19 años, son esos reyes en búsqueda de su reino. En sus manos, unas viejas escrituras de una tierra heredada, junto a una carta de la oficina de restitución de tierras notificando la devolución de los terrenos que le fueron arrebatados a su abuela.

Emprenden el viaje hacia lo desconocido, desde las violentas calles de una ciudad en la que sus habitantes pasan por encima en un veloz vagón del metro, y son víctimas de las fronteras invisibles. El objetivo es uno, tener un lugar en el mundo donde ser libres, donde estar a salvo, donde construir su propio reino. Los intérpretes de los personajes principales, entre los 15 y 22 años de edad, no tenían experiencia alguna en la actuación, pero desde las calles más difíciles de una ciudad como Medellín, llegaron cargados de verdad, de demasiadas experiencias crueles para su edad, con una visión sobre la violencia que para ellos hacía parte de su cotidianidad, pero a la vez, con el carisma, la alegría e incluso la esperanza que les ha permitido sobrevivir. "Siento que lo que nos muestra la historia, y en particular la de este país, es que la violencia es una especie de patrimonio de la masculinidad. Es difícil, en especial para los jóvenes de ciertos contextos. Al final la guerra la han vivido ellos. Un montón de muchachos jóvenes y humildes peleando y defendiendo los intereses de hombres poderosos", continuó la directora. Encontró en estos cinco jóvenes, cinco mundos distintos, pese a compartir el mismo entorno hostil en el cual han crecido. "Lo que más me ha sorprendido en este proceso tan largo con ellos, es el reconocimiento del afecto. Me sorprende cuán afectuosos son entre ellos", manifestó.

Dicen que la película sólo está completa cuando entra en contacto directo con el espectador, por lo que esta historia estuvo en constante desarrollo, cambio o evolución durante los últimos cuatro años, en especial, pensando en la mejor manera de aproximarse a este universo masculino. Según su directora, "es el reconocimiento de los afectos, de la ternura, de la hermandad. A los hombres se les dice, especialmente en nuestro contexto, que tienen que imponerse a la fuerza ante alguien o algo. Para ser hombre tienen que conquistar una esquina o desplazar un territorio, ser patrón, demostrar la fuerza constantemente. Eso hace parte de lo que consideramos masculinidad". Son cinco personajes masculinos que fueron guiados y apoyados por un equipo liderado en su mayoría por mujeres, donde los chicos rompen con esa tradición masculina y de manera natural se abrazan, son solidarios, manifiestan su afecto, aunque también, en cualquier momento, vuelven en búsqueda de ser el macho alfa.