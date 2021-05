Con motivo del décimo aniversario de su lanzamiento, Lady Gaga publicará el 18 de junio una reedición especial de su segundo disco de estudio, ‘Born This Way’, que incluirá entre otros añadidos una versión nueva de la canción ‘Judas’.

Universal Music ha confirmado este lanzamiento bajo el título de ‘Born This Way The Tenth Anniversary’, con los 14 temas originales y, a partir de ellos, otros 6 que son fruto de la reinterpretación realizada por diversos artistas “en representación y defensa de la comunidad LGBTQIA+”. De esa lista de colaboradores, que se irá develando “en las próximas semanas”, de momento solo ha trascendido la versión de ‘Judas’ realizada por la rapera estadounidense Big Freedia, una de las primeras del mundo del hip hop en abrir el debate sobre la identidad de género.