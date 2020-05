Las claves de una amistad que se transformó en un proyecto musical

De una invitación para participar en un programa de televisión surgió la idea de hacer una gira de conciertos juntos. Empezar a pensar en hacer y grabar una canción se ha transformado en un proyecto sólido, que tenía programada una gira de conciertos nacional e internacional, y ahora, un disco.

Se trata de ‘Compadres’, el proyecto de Andrés Cepeda y Juan Fernando Fonseca, quienes acaban de presentar su disco bajo el mismo nombre, con unas canciones y una sonoridad especial para este proyecto de diez canciones dentro de las posibilidades que hoy presenta el pop, con encuentros con el bambuco, el vallenato, el joropo y la ranchera.

Un trabajo discográfico del cual ya han ido lanzando canciones desde hace algún buen tiempo, pero con muchas canciones aún por descubrir, y que esperan poder llevar pronto a los escenarios en el reinicio de su gira ‘Compadres’.

¿Un disco con una variada cantidad de géneros musicales?

Andrés Cepeda: Es bien diverso el disco y nos hemos dado cuenta que obedece a esas ganas de explorar y tomarnos la libertad de explorar sonidos que normalmente hacemos en la intimidad de una bohemia, una fiesta. Si hiciéramos una parranda con mi compadre Fonseca, de manera intuitiva empezaríamos a cantar canciones con este tipo de sonidos.

Este es un disco que tiene mucho de pop, pero que también tiene elementos del folclor y la música mexicana, que son cosas que nos gusta mucho, y que encontramos en este álbum la oportunidad de explorar un poco más.

Fonseca: Es un álbum donde nos dimos esa libertad de hacer este tipo de música que usualmente no cantamos pero que siempre nos ha gustado, y así fue explorar géneros musicales como un bambuco, con aires llaneros que nos permitió invitar al Cholo Valderrama.

En cuanto a propuesta, es un álbum muy especial porque por un lado regresamos a nuestras raíces, pero también con una propuesta desde el lado de la producción muy particular.

¿Qué tan difícil fue crear un repertorio pensado en ser interpretado entre los dos?

Andrés Cepeda: Es diferente pero pasó una cosa muy particular. De una manera muy intuitiva empezamos a buscar cosas, terminamos escribiendo canciones que son conversaciones, en donde hablan dos buenos amigos, dos compadres, sobre distintos momentos de su vida como el acompañar a dar una serenata, los momentos de despecho, una cantidad de situaciones muy típicas de buenos amigos. Todas las canciones se hicieron para el disco, siempre tuvieron esa premisa de ser interpretadas en dúo.

Fonseca: También tuvimos una conexión muy chévere. Cuando uno se sienta a escribir con alguien cualquier cosa puede pasar, que a veces funciona, en otras no, pero en este caso no sólo funcionó, además con un nivel de productividad muy especial. En la primera sesión de composición hicimos tres canciones, en la siguiente dos.

Sesiones de composición, ¿también mucho trabajo a distancia?

Fonseca: Nos encontramos mucho en el tema de composición, pero ya en el tema de la producción la tecnología nos permitía estar cumpliendo compromisos e ir grabando voces y dando indicaciones, armándolo como un rompecabezas en medio de toda la situación de la cuarentena, lo que nos dio tiempo para dedicarnos más al álbum en su recta final.

Andrés Cepeda: La post-producción nos cogió en pleno aislamiento y nos dio más tiempo de afinar los detalles con mucho más cuidado, sin afanes, incluso realizando dos videos en estos tiempos.

Con ‘Camino a tu casa’ presentan este álbum...

Fonseca: La lanzamos ahora pero es la canción con la cual arrancó todo el tema del álbum. Cuando la escribimos con Mauricio Rengifo, Andrés Torres y mi compadre (Andrés Cepeda), nos gustó tanto que esa misma noche me mandó ‘La Promesa’.

Andrés Cepeda: Así inició toda la correspondencia del intercambio de ideas para luego sentarnos y escribir el resto del cuerpo del disco.

Una colaboración que nació en los escenarios...

Fonseca: Una colaboración de conciertos que arrancó hace casi seis años, cuando invité a Cepeda para que me acompañara cuando yo estaba haciendo ‘A otro nivel’, donde tenía que hacer una fusión de dos canciones y la hicimos entre ‘Desesperado’ y ‘Vine a buscarte’ y luego de lo que ocurrió con ella en ese programa donde todo el mundo nos decía, porque había ocurrido algo y la gente se conectó con ello.

Esto nos llevó a los conciertos y de los conciertos a pensar en componer unas canciones y ahora nos llevó a presentar todo un disco.

La cuarentena llega justo en el momento en que venía cumpliendo con la gira ‘Compadres’ en Colombia y distintas partes del mundo...

Andrés Cepeda: Nos tocó suspender tras las primeras fechas por la pandemia, lo cual nos compromete con el público para crear un show interesante una vez se puedan reacomodar las fechas de la gira, ya conociendo bien ellos las canciones. Tenemos un deseo tremendo de salir a tocarlo y compartirlo en vivo.

¿Cómo ha sido la experiencia con ‘Te entrego mi corazón’, canción que lanzaron hace algunos meses para ayudar a la Fundación CardioInfantil?

Fonseca: Ha sido increíble. Arrancamos con la idea de apoyar a la CardioInfantil, pero también con un mensaje de agradecimiento y apoyo a todo el equipo médico por estar al frente de esta situación tan compleja. Así surgió hacer toda una campaña, tocando puertas de empresas y personas, que nos han ayudado con cerca de 2.500 millones de pesos recogidos para ayudar en equipos médicos.

La campaña sigue, siendo una canción que es un homenaje al país, porque así nació.

Andrés Cepeda: Ha sido todo muy especial para nosotros, porque en estos momentos en que no podemos hacer muchas cosas, como el subirnos a un escenario, es bueno saber que podemos ser útiles y con nuestras canciones devolerles algo de todo lo que nos han dado durante tantos años.

Andrés Cepeda es especialista en trabajar en varios frentes en su carrera artística, ¿Para Fonseca cómo ha sido la experiencia de trabajar en su carrera como solista, y a la vez en su proyecto ‘Compadres’?

Fonseca: Nos hemos concentrado mucho a este proyecto y hemos aprendido a trabajar en varias cosas a la vez. Para mí es un proyecto muy especial en mi carrera profesional y por lo cual he dedicado mi mayor esfuerzo, porque me siento orgulloso y me emociona mucho.

Andrés Cepeda: Realmente no veo esa línea entre mi música como solista y este proyecto. Es una de mis grandes prioridades, porque siempre habíamos querido reunirnos, hacer música y que nos saliera bien.