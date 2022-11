Las distintas caras del amor, según Gusi en su nuevo álbum

Tras el éxito en Latinoamérica de ‘Te Robaré’, junto a Nacho, y la acogida del público a ‘Rompecabezas’, Gusi presenta su álbum de estudio ‘24/7’, en el que prevalecen los sonidos que lo han influenciado a hacer música desde sus inicios, y ahora más marcados, con la inspiración del mar que lo acompaña en su día a día desde que regresó a vivir al Caribe colombiano, en la ciudad de Santa Marta.

Son diez temas con ritmos del Caribe colombiano, fusionados aires musicales de otras regiones del gran Caribe, como el merengue, el konpa dirèk (sonoridad originaria de Haití), junto al infaltable vallenato; una propuesta alineada con el pop actual y toques del género urbano.

La composición la realizó en los últimos dos años, pensando en distintas circunstancias del amor. Por ejemplo, ‘Rompecabezas’, ‘Te Robaré’ junto a Nacho, ‘24/7’, ‘Tu novio, tu amante, tu amigo’, ‘Superpoder’ y ‘Mi amor bonito’, que son temas que describen verdaderas declaraciones de amor.

Entre tanto, ‘Suave’, ‘Pronto volveré’ y ‘Agradecido’, son canciones escritas por Gusi con inspiración en el amor a su esposa y a sus hijas. Y el infaltable desamor, aparece en ‘Mátame de olvido o muérete de amor’, un tema en el que se mezclan sonidos del R&B con vallenato romántico.

“Este álbum, sin duda alguna, me trae 24/7, todos los días de la semana, muchas alegrías. Mi música se puede escuchar en cualquier momento, es muy dedicable. Siempre he estado preocupado por eso, porque las canciones que lance perduren en el tiempo, que se mantengan y sean vigentes, que marquen épocas de la gente, que marquen épocas mías, y que cuando las cante en el escenario, me evoquen esos bonitos momentos cuando las compuse”, comentó Gusi.

Junto al álbum, se estrena ‘24/7’, sencillo que da nombre y define conceptualmente la producción discográfica. Esta es una canción llena de esperanza perfecta para dedicar, sobre todo cuando hay un corazón roto que decide volver a creer en esa fuerza natural que tiene el ser humano para comunicarse: el amor.