Las reveladoras pruebas con las que la Fiscalía acusó a Jhonier Leal del asesinato de su hermano y su mamá

Durante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yhoiner Rodolfo Leal Hernández, capturado el pasado viernes en horas de la noche, la Fiscalía General presentó varias pruebas que lo comprometerían.

Ante el Juzgado 14 con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputará a Yhoiner Rodolfo Leal, hermano del reconocido estilista, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 22 de noviembre pasado en su residencia ubicada en La Calera, cargos por homicidio agravado en concurso sucesivo y homogéneo y ocultamiento, destrucción y alteración de elemento material probatorio.

En su relato, el fiscal Mario Andrés Burgos detalló paso a paso cómo sucedió el doble crimen, de acuerdo a las pruebas recolectadas por el ente acusador.

Estas son las pruebas de la Fiscalía

De acuerdo con las investigaciones, se infiere que el doble homicidio fue cometido el domingo 21 noviembre entre las 11:45 p.m. y el lunes a las 5:53 a.m., en la casa 18 del Conjunto Residencial Arboreto, ubicado en zona rural de la calera.

Estas son una a una las evidencias con las que la Fiscalía sustentó la imputación de cargos:

1- Señaló que el conjunto cuenta con buena seguridad y resulta imposible el tránsito de alguna persona ajena a dicho conjunto, lo que hace poco probable que otra persona distinta a Yhoiner Leal, que no tenga vínculo familiar, hubiese entrado a la vivienda donde fueron asesinados, Mauricio y su mamá.

2- Ninguna de las puertas o ventanas de la residencia fue violentada.

3- Yhoiner ingresó a la vivienda el 21 de noviembre del 2021 a las 11:37 p.m. y permaneció en dicha residencia, en donde vivía con ellos, hasta las 11:15 a.m. del lunes 22 de noviembre, cuando decide salir a cumplir un compromiso familiar.

4- El 22 de noviembre, a las 2:34 p.m. en dicho conjunto fueron encontrados al interior de la habitación de Mauricio, sobre la cama doble, los cuerpos de Mauricio y su mamá con signos de violencia con múltiples heridas con arma blanca tipo cuchillo.

5- José Jair Ruiz, quien laboraba como conductor de Mauricio Leal indicó el 22 de noviembre del 2021 que alrededor de las 6:19 a.m. tuvo contacto presuntamente por WhatsApp con Mauricio Leal, desmentido porque ese no fue un mensaje enviado por el, se infiere que quien envió dicho mensaje fue Yhoiner Leal, pues el siempre le enviaba mensajes de voz y no lo llamaba por su nombre sino que le decía 'baby'.

6- Sobre el mediodía los empleados de la peluquería le informan a Yhoiner que no logran ubicar a Mauricio.

7- Yhonier manifiesta que no ha podido contactarse con Mauricio y su mamá y decide con Jair trasladarse al sector de La Calera, donde son encontrados los cuerpos sin vida.

8- Al encontrarse en el sector, Yhonier le entrega sus llaves para que sea el conductor quien ingrese al lugar de habitación, el espera en la parte de arriba donde está el parqueadero de los tres vehículos de Mauricio, no decide acompañar a Jair. "Ve hacia allá a ver qué está sucediendo", le indicó Jair a la Fiscalía.

9- Al ingresar a la habitación, Jair le indica a Yhonier que no se escucha nada. En ese momento ingresa a la casa, le dijo "primero vamos al cuarto de mi mamá", allí no había nadie. Además se encontraron manchas de sangre y el celular personal de Marleny.

10- Seguido a ello, van al cuarto de Mauricio, que está con seguro. Yhoiner le dice que entré por la ventana cuando jamás la dejaba sin seguro, ahí es cuando Jair visualiza los cuerpos, acomodados en la cama en posiciones no muy usuales y con múltiples heridas.

11- El fiscal señaló que el sábado 20 de noviembre a las 9:59 p.m. Mauricio Leal ingresó a su casa, a las 10:52 p.m. llegó Yhoiner al conjunto

12- El domingo 21 de noviembre desayunan, comparten cierta parte del día, aproximadamente hasta las 12:48 p.m. cuando sale a Kokoriko de la calle 71 donde compra unos combos, se regresa hasta el conjunto siendo las 2:10 p.m.

13- Al finalizar el día, siendo las 6:13 p.m. sale con destino a una fiesta en Bogotá.

14- Indicó que se pudo establecer que para el día 21 de noviembre siendo las 7:40 p.m. Marleny realiza una llamada con duración de 28 minutos .

15- Esa misma noche, Mauricio Leal le envía un mensaje a Yhoiner "hermano, solo si lo logras me traes unas galletas".

16- Quedó corroborado en el registro de cámaras del sector que la única y última persona que ingresó a la casa fue Yhoiner Leal, ninguna otra persona, siendo las 11:37 p.m. donde se encontró con sus familiares. Se despide de su mamá, quien le da la bendición y le indica a Mauricio que le trajo las galletas, "déjalas en la cocina", fue la respuesta de Mauricio.

17- Yhoiner decide tomar la valeriana e irse a dormir. En el tráfico de datos se verificó que usó el celular en la noche, vio YouTube y envió mensajes.

18- En la ventana de muerte no usa el celular, ni después cuando decide limpiar la escena del crimen.

19- Hay indicios de que el teléfono de Mauricio fue manipulado cuando ellos según prueba técnica ya se encontraban muertos. "Hay unos audios del celular que no corresponden a su voz".

20- Se encontró un archivador en la habitación de Mauricio que debía estar en otro lugar y no allí en la habitación.