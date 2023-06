Latinoamérica: El epicentro de la música mundial

Top 3 de las canciones más escuchadas en YouTube Music

Top latino 2023 según spotify

1. El Merengue- Marshmello, Manuel Turizo

2. Beso - Rosalía, Rauw Alejandro

3. Where She Goes - Bad Bunny

4. Mercho - Lil Cake, Migrantes, Nico Valdi

5. Shakira- Bzrp Music Sessions Vol 35

6. Cupido - Tini

7. 69 - Nicky Jam, Feid

8.Supernova - Saiko

9. Jagger.mp3 - Emilia

10. Acróstico - Shakira