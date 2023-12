Le amputaron la pierna al padre de Britney Spears: ¿qué fue lo que pasó?

En una sorprendente revelación, el reconocido portal estadounidense TMZ comunicó, el pasado martes 5 de diciembre, la reciente y delicada cirugía de amputación a la que se sometió Jamie Spears, el progenitor de la "princesa del pop", Britney Spears.

La intervención quirúrgica fue necesaria debido a una severa infección provocada por complicaciones derivadas de un reemplazo de rodilla al que Spears se sometió hace varios años. Esta infección bacteriana lo mantuvo hospitalizado durante semanas.

Fuentes cercanas a la situación revelaron a TMZ que Jamie Spears, de 71 años, enfrentó numerosos intentos médicos para mejorar su condición, incluso sometiéndose a cinco operaciones.

Lamentablemente, ninguna de estas intervenciones resultó exitosa, y la única alternativa final fue la amputación, una medida drástica destinada a preservar su salud.

Más allá de los desafíos físicos, Jamie Spears enfrenta una difícil situación emocional, agravada por la creciente distancia entre él y su hija Britney, especialmente después de que esta última perdiera la tutela legal sobre su vida.

Esta pérdida de tutela ha sido un tema controversial y ha llevado a críticas públicas de Britney hacia su propio padre.

En su autobiografía, "The woman in me", Britney Spears detalla las numerosas dificultades que enfrentó durante el período de tutela bajo la dirección de su padre, describiendo un tiempo en el que se sintió confinada y maltratada. La pérdida de su libertad, la falta de privacidad y la supuesta manipulación financiera ocupan un lugar destacado en sus revelaciones, incluida la afirmación de que su padre retuvo el 10% de su considerable fortuna, cercana a los 60 millones de dólares.

A pesar de estos conflictos, se especula que Britney podría estar considerando la posibilidad de reconciliarse con su padre, según informantes de TMZ. Indicios sugieren que la artista ha expresado su deseo de restablecer una relación con él e incluso ha contemplado la opción de brindarle apoyo financiero. Hasta ahora, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada ni por Britney ni por su padre.

En las recientes semanas, Britney Spears ha sido vista reconectándose con otros miembros de su familia, compartiendo momentos con su madre, Lynne, en la celebración de su cumpleaños. Además, parece estar extendiendo la mano para reforzar la relación con su hermana menor, Jamie Lynn, quien también habría recibido una invitación. A pesar de las tensiones con su padre, Britney está en una búsqueda activa para reconstruir y fortalecer sus lazos familiares.