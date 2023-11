Le cancelaron el show a Flavia Dos Santos, ¿qué pasó?

El programa se emitirá hasta mediados de diciembre y apenas empezó el pasado mes de septiembre. En total, serán 62 capítulos y chao, porque el canal decidió que solo será una temporada.

Polémica por repentino final del programa

Recientemente, la sexóloga brasileña se mostró bastante enojada porque en el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, aseguraron que el formato, parecido a los top show estadounidenses, se acababa porque Flavia no había llegado a un acuerdo económico con el canal RCN para grabar otra temporada.

Lea también: ¿Profecía de Paulina Vega? Piden que se rompa el hechizo de la colombiana en Miss Universo

“Nunca me consultaron. Me parece irresponsable que no lo llamen a uno a preguntar”, manifestó Dos Santos, quien aseguró que la razón real del fin del programa son los objetivos del canal. “Uno tiene derecho a proyectar su empresa como quiera y si el canal quiere proyectar ahora otras cosas, está en su derecho”, concluyó.

Sin embargo, después se conoció que la decisión de terminar el programa sí tiene que ver con plata. Al parecer, a RCN le sale muy cara la producción de ‘Hablando claro’ por la cantidad de productores que debe contratar, por los temas y por la gente que se busca.