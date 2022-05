$!Leen Beat triunfa en el mundo con su sencillo “Guerrera”

“Yo me siento muy colombiana todavía y me encanta la cultura, la comida y absolutamente todo. Quiero dejar plasmado muchísimo de esto en mi carrera, que la gente sepa que soy colombiana”, comenta Leen Beat en entrevista con Vanguardia.

“Fui aprendiendo poco a poco de cada uno de ellos. Llegó un momento en el que me dijeron: bueno, ahora te toca a ti componer y hacer lo que te hemos enseñado durante este tiempo. Fue cuando me senté con un productor holandés, le mostré algunas referencias”, explica Leen Beat.

Sus comienzos en la industria musical

Leen Beat ha sido considerada por los medios especializados como la “nueva promesa del género urbano” y tanto su sonido, como sus letras han tenido una gran acogida por el público y la crítica.

“Ha sido un proceso precioso. Ahora el mundo y la industria y absolutamente todo se mueve muchísimo más rápido que antes, entonces a pesar de que llevamos poco tiempo, hemos trabajado con muchos artistas, productores, sonidos y hemos tenido también la oportunidad de expresarme como artista”, explica Leen Beat.

Particularmente, su sencillo “Guerrera”, lanzado el año pasado, ha sido el éxito que ha disparado la carrera de Leen Beat.

“Es un sencillo que marca una etapa en mi carrera, es una canción que compuse en Holanda, con un productor que se llama Harlon Hincapié, con un mensaje precioso para todas las mujeres guerreras: entre nosotras hay que apoyarnos muchísimo”, dice la artista.

Harlon Hincapié ha sido ganador de un Latin Grammy y con su experiencia dio el impulso a lo que Leen Beat quiso transmitir con esta canción.

“Necesitamos que alguien nos diga de vez en cuando que somos fuertes, que somos mujeres que podemos hacer absolutamente todo lo que queramos”, cuenta Leen Beat.

¿Y cómo ha sido, precisamente, su experiencia en un medio como la industria musical?

“Siempre he tratado de dar lo mejor de mí y de hacerme de respetar de todo el mundo. La verdad que he tenido también muchísimo apoyo de personas que han estado a mi alrededor y que me han ayudado a sentirme acompañada y sentir que tengo a alguien me respalde. Ha sido algo bonito y un proceso en el que he tenido solamente experiencias bonitas”, explica Leen Beat.

Por supuesto, no todo han sido color de rosa, pero dice que está cumpliendo sus sueños y que su proyección es ayudar a otras artistas en este camino.

Entre los retos más grandes que Leen Beat enfrentado se encuentra la publicación de su sencillo “Electricidad”, que lanzó con apenas 17 años.

“No era el estilo ni la esencia que quería mostrar. Hay muchas personas a quienes les gusta la canción y a mí me pareció bonita, pero realmente no era lo que lo que quería mostrar como artista. No me sentí totalmente satisfecha. Durante toda mi vida había tenido una idealización sobre la música y sobre lo que quería mostrar. Sentí un poco de decepción sobre la música y por un momento pensé en dejar de trabajar en esto tan bonito, pero así al final resultó que encontré una persona increíble, Ruby Lopera, mi manager, que me dio un enfoque muy importante para poder mostrarme como soy”, explica la artista.