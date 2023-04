Lina Tejeiro anunció que se retirará las prótesis de sus senos por recomendación médica

La actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro hizo un importante anunció a través de su cuenta de Instagram. Usando la dinámica de preguntas, le contó a sus seguidores que sí se hará el retiro de las prótesis de los senos.

Tejeiro viene atravesando una difícil situación de salud desde el año 2020 a consecuencia de los biopolímeros.

Aunque ya se había realizado una primera cirugía, hace 3 meses, tuvo que ser intervenida nuevamente por los biopolímeros. Es por eso, que ha compartido en redes sociales el proceso de recuperación y ha enviado mensajes para concientizar a otras personas.

En esta oportunidad, aseguró que su médico ya le recomendó que debido a los síntomas que ha presentado anteriormente asociados al Síndrome de Asia, que es una reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a sustancias extrañas en el organismo, deberá tomar la decisión.

“Sí, es una decisión que tarde o temprano tengo que tomar, ya mi doctor me lo dijo que por los síntomas que he presentado anteriormente, que son síntomas del Síndrome de Asía, lo ideal es que también me explante los senos. Así que vamos a ver cuando me sentiré lista para tomar esta decisión”.

La presentadora Carolina Cruz fue quien abrió el debate hace algunas semanas, al asegurar en una entrevista que las mujeres se “ven como hombres” y “planas como una pared” al realizarse esta cirugía.

Aun así, varias mujeres reconocidas, como la presentadora María Alejandra Giraldo, Claudia Bahamón y en los últimos días Andreina Fiallo, ya se explantaron.

Con poderosos mensajes en sus redes sociales, indicaron que lo hacen por salud. Algunas aclaran que también es una decisión para evitar las consecuencias de este síndrome que aún está en estudios científicos.

Por su parte, Lina Tejeiro confirmó que cuando este lista tomará la decisión de hacerse el retiro de sus prótesis.