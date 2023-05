$!Lina Tejeiro hizo reveladora confesión contra Andy Rivera: “Nunca me dieron mi lugar”

No obstante, cuando se habla de la vida del cantante pereirano, es inevitable no recordar lo que fue su tormentosa relación de casi 10 años con la reconocida y bella actriz Lina Tejeiro, que en marzo del 2022 confirmó en un largo video su relación había terminado porque, pese a todos los intentos, ambos ya no se entendían.

“Estuve en medio de una relación durante nueve años en donde nunca me dieron mi lugar, donde yo estaba relegada como en un segundo plano y no me sentía lo que era: la novia. A mí nunca me dieron el título de novia. Yo me lo podía dar, pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces que soy?”, confesó Lina.

Ahora, Tejeiro asegura estar tranquila, esperando que le llegue un amor que la valore realmente. Eso sí, la actriz dice que no tiene prisa para que esto ocurra.

Hay que recordar que luego de su ruptura, ninguno de los dos artistas se había pronunciado al respecto y Lina reveló por primera vez el motivo que la llevó a finalizar la relación.