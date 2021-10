Lina Tejeiro celebró su cumpleaños número 30 por todo lo alto. La actriz organizó una megafiesta para celebrar su vida. Al lugar del evento llegaron reconocidos cantantes, influenciadores, comediantes, actores y por supuesto, sus familiares.

La actriz compartió con sus más de siete millones de seguidores en Instagram, cada uno de los detalles de su fiesta. Se posicionó como una de las tendencias más comentadas en Twitter.

La fiesta fue amenizada con lo mejor de la música del Grupo Niche, que fue la orquesta principal. El cantante de música popular Pipe Bueno también se hizo partícipe.

Uno de los momentos más especiales de la fiesta fue la llegada de Greeicy, quien al parecer, no había confirmado su asistencia. La ‘Raji’ sorprendió A Lina y ella no disimuló la emoción, saltó, gritó y no paró de abrazar a la exitosa cantante, quien junto a su pareja, Mike Bahía, subió al escenario.

Entre los invitados estaban Mabel Moreno, Laura de León, Juan Pablo Barragán y Rodrigo Candamil, Luisa Fernanda W, Alejandro Riaño, Aida Victoria Merlano, Epa Colombia, Diana Celis.

La celebración de cumpleaños de la actriz ha sido una de las más destacadas y sonadas en lo que va del año. Y no es para menos, la protagonista de la misma se ha posicionado como una de las figuras públicas más populares del país.