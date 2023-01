Lina Tejeiro regresa al quirófano por los biopolímeros

Según detalló Lina, desde hace más de seis meses viene presentando fuertes dolores en sus piernas y espalada, eso debido a que no le retiraron todos los biopolímeros de sus glúteos en la primera intervención quirúrgica.

“Estaba perdida, porque necesitaba reencontrarme, estaba sanando muchísimas cosas, entre esas nuevamente el tema de los biopolímeros, volví a tener síntomas y reacciones”, dijo Lina.

En la primera cirugía que fue hace dos años, a Tejeiro le sacaron de su cola la mayor cantidad posibles de este veneno, pero infortunadamente no se logró retirarle el 100 %, y lo que quedó en sus glúteos la está perjudicado.

“Tenía muchos dolores, muchos calambres y ha sido una de las razones que estuve hospitalizada de los riñones, los biopolímeros me bajan las defensas y por eso me he enfermado tanto. Los dolores en las piernas y la espalda me alertaron”. Agrego la actriz.

En esta oportunidad, los cirujanos le extraerán los biopolímeros que le quedan en la zona sacrolumbar.

Además de eso, la actriz dijo que en el mes de noviembre iba a ser operada, pero que debido a una fuerte gripa tuvo que aplazarla, lo que le ha causado un bajonazo emocional, ya que no esperaba volver a pasar por la misma situación.

Ante estas sorpresivas declaraciones, sus seguidores y otras famosas que han sufrido por los biopolímeros le enviaron mensajes de apoyo para que rápidamente salga adelante de esta situación.