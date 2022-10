¿Lina Tejeiro y Juan Duque, en crisis? Estas indirectas lo confirmarían

Parece que la relación entre Lina Tejeiro y su novio Juan Duque estaría al borde de una crisis.

La sonada pareja, que se convirtió en tendencia precisamente por sus demostraciones de amor en redes, ahora estaría pasando por un momento difícil y así lo dejado entrever en sus publicaciones.

Hace varios días la misma Lina dijo que estaría fuera del país cumpliendo compromisos laborales, por lo que tuvo que distanciarse de su novio, quien también viajó por trabajo. Al parecer está sería la principal razón de la crisis.

Ante su distanciamiento, ambos han usado las redes para “tirarse indirectas”, preocupando a sus seguidores, que constantemente están pendientes de ellos.

El primer mensaje, que fue compartido por Duque en Twitter dice: “Eso me pasa por idealizar”, el pasado 28 de septiembre. Un día después, escribió “ayer vi una historia que no quería ver”. Fue en ese momento que los usuarios empezaron a preguntar que si pasaba algo en su relación con Tejeiro, pero el paisa prefirió guardar silencio.

Asimismo, el intérprete de ‘X ti lo digo’ escribió otro mensaje que decía “Te juro que ya no me enamoro”, como respuesta a una publicación de uno de sus seguidores. Después, escribió otras tres publicaciones que al parecen iban dirigidos a Lina.

Sin embargo, la actriz no se quedó callada y también aprovechó sus redes para otros indirectazos más. La llanera señaló: “Lo que ves es lo que hay, algunas veces soy graciosa otras veces soy un desastre, pero todos los días soy yo. Sin pretender agradarle a alguien”.

Además, señaló que no confía en aquellas personas que les gusta victimizarse frente a otros, y aunque no dijo para quién iba el mensaje, los usuarios lo relacionaron con su actual pareja.

Ante los mensajes de ambos famosos, sus seguidores inundaron las redes de comentarios al respecto.

“Por favor señor, te pedimos que Lina Tejeiro vuelva por la senda del bien”; “tú eres perfecta así como eres, mi cielo”; “lo más importante es la esencia”; “eso se llama ser auténtico, un ser humano con reputación”; “Lina eres única y especial”; “díganme que no es lo que estoy pensando”; “si Lina y Juan terminan, no vuelvo a creer en el amor”, “tú y Juan son la mejor pareja por favor no peleen”, fueron algunos mensaje.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado para afirmar o desmentir los rumores de su posible primera crisis de pareja.

Cabe recordar que Lina conoció a Juan a través de redes sociales. “Supe de él porque alguien reposteó un video de él y ahí lo empecé a seguir. Nos conocimos en persona en los cumpleaños de Aída Victoria, pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos. Después empezamos a hablar por Instagram y hasta el sol de hoy nos seguimos conociendo. Obviamente la historia tiene más detalles, pero dejemos que sucedan más cosas y sea más interesante”, explicó la actriz.

