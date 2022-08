Linaje Escogido presenta su álbum, “Sobre La Roca”, con tema principal en colaboración con Miel San Marcos

Linaje Escogido reúne algunos de sus éxitos musicales más importantes en una prometedora producción discográfica; «Sobre La Roca», un proyecto conformado por 8 canciones, incluye emocionante colaboración con el grupo guatemalteco y previamente nominado al Latin Grammy, Miel San Marcos, así como con una de las grandes referencias del género urbano, Alex Zurdo.

“Este momento nos ha hecho reflexionar y recordar lo que ocurrió durante cada uno de los lanzamientos de los sencillos, que hoy son parte de este álbum. Ha sido increíble cada historia contada a través de estas canciones y videos, y cómo Dios ha añadido personas a nuestro equipo de trabajo para bendecirnos”, comenta Joann González de Linaje Escogido.

Con una combinación de composiciones originales y covers con traducciones oficiales al español, como «Lázaro (Rise Up Lazarus)» de Cain y «Agua Viva (Holy Water)» de We The Kingdom, el dúo ofrece una propuesta pop completamente fresca y contemporánea. El sencillo representativo del álbum, el cual celebra que Dios es el firmamento de la vida, la familia, y la fe, es una nueva versión de su tema homónimo, «Sobre La Roca». Con la diferencia de un nuevo arreglo de guitarras y percusión, el lanzamiento también cuenta con la colaboración de Josh, Waleska y Matthew Morales de Miel San Marcos.

Junto al tema principal, también se estrena el esperado video musical, el cual contiene transiciones a la vanguardia y dinámicas imágenes de ambas agrupaciones. El material audiovisual fue dirigido y producido por Gabriel Dávila de Dexios Design, quien, además, fue el director de los videos de «Más Como Tú Remix» con Alex Zurdo, «YHWH», y más.