Llane, exintegrante de Piso 21, golpeó a locutor en plena emisión en vivo

Una penosa escena protagonizó Llane, exintegrante de Piso 21, durante la gala de los premios Nuestra Tierra, que se realizaron ayer, 18 de mayo, en el Teatro Colón de Bogotá.

El cantante se salió de casillas cuando estaba siendo entrevistado por los periodistas Daniel Trespalacios y Edward Pinzón, ‘El Shirry’.

En medio de la entrevista, que quedó grabada en el programa ‘El cartel’ de La Mega, a Llane le preguntaron por su nuevo tema ‘Alcancía’ y al preguntarle por los artistas con los que colaboró, el periodista se equivocó y en vez de decir Reik dijo Feid.

Aunque el locutor corrigió de inmediato, esto no fue perdonado por Llane quien optó por golpearlo con el micrófono en el rostro, dejando sorprendidos a los periodistas.

“La tuvimos con Feid, a no con Feid no, con Reik, y con el man de Venezuela”, fue la equivocación de Pinzón, por la que Llane se molestó.

Ante este revuelo, Trespalacios, desde el otro lado de la transmisión, preguntó si “se estaban dando en la jeta”, a lo que el periodista agredido contestó que había sido golpeado por el ex Piso 21. “Se empu... y me acaba de pegar con el micrófono. No fue por hacerle la broma, sino que me equivoqué del artista”.

El penoso hecho fue muy comentado, sobre todo por los periodistas de la emisora, quienes afirmaron que el cantante no tenía el derecho de agredir por una equivocación.

Además, manifestaron que Llane es un “amigo de la casa” y que les parece raro que haya tenido ese comportamiento, pero que quieren seguir compartiendo más música con él.

Hasta el momento el cantante no se ha referido al tema, pero seguramente hará un pronunciamiento oficial.

