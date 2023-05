Llega el documental “Hip-Hop X Siempre”, un homenaje al aporte de los latinos a este género

“El hip-hop es mi mejor amigo; siempre ha estado ahí para mí”, dijo el rapero Eladio Carrión sobre lo que significa el movimiento para él.

“Fue un acto de rebeldía escucharlo, aún más rebelde unirme y convertirme en rapera, cuando ellos [mi familia] querían que fuera una cantante de mariachi tradicional”, dijo Snow Tha Product. “¿Me entiendes? Querían que fuera una mujer católica y me casara, que hiciera todas esas cosas, y luego me he convertido en lo que soy ahora. Si no fuera por el hip-hop, no sabría lo que estaría haciendo. [Hip-hop] se convirtió en mi vida, mi familia, la razón por la que mi hijo va a tener una buena vida”.

“Hip-hop es el respeto a la palabra”, mencionó Residente. “Usar el poder de la palabra como herramienta para un cambio social”.

Las nuevas playlists lanzadas incluyen “Hip-Hop x Siempre,” “Sin Filtro,” “pov: ur hyped,” “Puro Trap” y “Puro Rap”.