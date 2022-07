Llega la sexta temporada de La Voz Kids

laura acuña

La encantadora Laura Acuña regresa para acompañar a los participantes durante su proceso en el concurso de talento musical. “Llegar a este programa es maravilloso porque me encanta la música y en eso me identifico con los niños, además, es un placer escuchar estas maravillosas voces a diario. Mi vida sin música no funciona”, afirmó la presentadora santandereana.