“Llega un momento en que no importa si te es o no es fiel”: Shakira en Billboard

La cantante Shakira subió este sábado a un escenario de Billboard en Miami (Estados Unidos) para recibir el homenaje a “Mujer del año”. La colombiana conmovió a las asistentes con su poderoso discurso.

“A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites, y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año”, señaló la colombiana de 46 años.

La cantante fue homenajeada por Billboard como la mujer del año en el marco del reconocimiento a las artistas latinas. La intérprete aseguró que este año ha sido de “cambios sísmicos” y que ha sentido en carne propia lo que es ser mujer.

“Me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes y valientes de lo que creemos”, comentó.

“Llega un momento en el que no necesitas a nadie para quererse y aceptarse tal cual es. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega el momento en el que el deseo de ser perfectas se reemplaza por la aspiración de ser auténticas”, añadió Shakira.

La colombiana viene de una separación con el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué. Recientemente se mudó de España a Estados Unidos para continuar en Norteamérica su carrera musical y la crianza de sus dos hijos.

“Llega un momento en que no importa si te es o no es fiel. Lo que importa, verdaderamente, es si sigues siendo fiel a ti misma. Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me reencontró conmigo misma”, puntualizó la colombiana.

La cantante aseguró que ha encontrado fuente de inspiración en otras mujeres: “Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”.