$!Llegó nueva temporada de “Escuela Imparables”, y Laura Tobón será la presentadora del reality

Lucha de la reivindicación de las mujeres

En esta nueva temporada de Escuela Imparables llego yo como hada madrina de todas estas empresarias que también tienen el mismo sueño como yo, de tener un negocio exitoso, pero para eso necesitamos las herramientas importantes que tenemos que tener para lograrlo, entonces es aquí que llega nuestra mentora estrella, que es Silvina Moschini, que nos va a acompañar. Silvina es la primera latina en lograr su empresa unicornio, una mujer que es demasiado inspiradora, donde llega con capacitación en economía, finanzas, administración de empresas, liderazgo, plan de negocios, cómo levantar capital para tu negocio, cómo impactar de manera social con tu negocio, mejor dicho tantas cosas y tantos ámbitos en los que tenemos que aprender como empresarias, que a veces no tenemos muy claro; yo por ejemplo, soy comunicadora social y a mí los números me vuelven loca, yo como comunicadora social queriendo ser emprendedora a la hora de administrar y de financiar, me cuesta mucho trabajo, y con estas chicas también vi que esos temas a veces también pueden ser difíciles, pero con todas nuestras mentoras no sabes todo lo que hemos aprendido, que no es tan difícil tampoco, que hay muchas herramientas y hay muchos tips unicornio para ser exitosos. Entonces con Silvina Moschini creo que ella fue ese topping clave para esta segunda temporada.

Ser una inspiración

Silvana es clave en esta segunda temporada, pero tú también tienes muchas cosas por aportar. ¿Cuál va a ser ese aporte tuyo directamente para estas emprendedoras?

Bueno, Laura Tobón llega a “Escuela Imparables” a Tulum con Luca porque me llevé a mi hijo, me llevé a mi bebé a grabar conmigo porque yo les dije, yo no me voy a ir sin mi hijo, no, no, no; yo me voy con mi hijo (risas). Yo llegué a Escuela Imparables, a poder motivar, a poder apoyar, a poder acompañar a todas estas mujeres que a veces tienen nervios, tienen inseguridades, tienen esa vocecita que a veces les dicen, no puedo, no puedo, no puedo, pues yo llego allá a romper ese esquema y a decirles, sí pueden, ustedes son mujeres increíbles, berracas, echadas para adelante, si se puede, entonces yo soy también paño de lágrimas cuando necesitan un momento de motivación, ahí estoy yo para decirles, no te preocupes, que la magia está dentro de ti y todo lo puedes lograr.

Un honor para mí poder ser también una inspiración para ellas, porque ellas también conocen un poquito de mi carrera, de mi negocio, de mi trayectoria; entonces se sintieron muy cómodas al lado mío, pude ver que lograron ser vulnerables cuando yo estaba con ellas, que eso es muy importante también a la hora de emprender; poder demostrar la vulnerabilidad y los defectos está bien, eso está bien. Yo por ejemplo, en mis redes sociales que les cuento y soy vulnerable y me gusta contar cuál es la realidad de mi vida; es importante también porque no somos perfectas.