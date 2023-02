“Llevo años ocultando muchas cosas”: La Segura revela fotos en redes que la muestran tal y como es

Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, es una de las mujeres a las que le ha tocado afrontar uno de los momentos más difíciles en los que no encuentran salida debido a los biopolímeros.

La ‘influencer’ atravesó la dura prueba, ante la cual se mostró agradecida con Dios al contar que la recuperación avanzó de manera satisfactoria.

En su momento, la mujer manifestó que creía firmemente en el propósito de Dios e incluso cuando pasó por los días en los que ni siquiera aguantaba estar de pie por el dolor que sentía, una amiga le regaló un reloj para que tuviera presente que “el tiempo de Dios es perfecto”.

En esta ocasión, ‘La Segura’ volvió a convertirse en noticias por una reflexión que hizo al desnudo en el mundo digital.

“Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura y es algo que normalizamos mucho en redes sociales; el editar un poco aquí y un poco allá, al punto de tapar todas y cada una de nuestras imperfecciones”, así comenzó reflexionando Natalia Segura.

A través de su cuenta de Instagram, la caleña compartió unas fotografías con poca ropa con las que aprovechó para acercarse a sus más de 8,6 millones de seguidores.

“Hoy, con estas fotos muy personales me desnudo ante ustedes con la que ha sido una de mis mayores inseguridades después de una mala cirugía, en la cual me dejaron fibrosis en mis piernas y abdomen”.

Después de mucho luchar con las imágenes y apariencias perfectas, la creadora de contenidos reveló que por fin logró entender que es humano, con celulitis y kilitos de más.

“Hoy decido por primera vez en muchos años; empezar a amarme tal cual como soy, y entender que soy humana igual que tú que me estás viendo, con celulitis o fibrosis en las piernas o en el abdomen, con gorditos y de más”, escribió.

Finalmente, la ‘influencer’ le pidió a sus fanáticos aceptarse al entender que cada persona es perfectamente imperfecta. “Solo paso a decirte: ¡Ámate tal cual sos!”, concluyó.

Dura respuesta a los que la critican

La Segura hizo realidad el famoso dicho que dice ‘después de la tormenta viene el sol’, pues, luego de ser testigos de lo mal que pasó por varios días debido a los biopolímeros, a la caleña se le volvió a ver feliz y radiante.

Sin embargo, su actitud molestó a algunos internautas, ya que dudaron de su enfermedad y les pareció raro que se haya recuperado tan pronto.

“Fueron casi siete meses muy duros para mi familia y para mí, con un dolor que básicamente me redujo a una cama. Fui a donde muchos especialistas, me dieron miles de diagnósticos diferentes (...) Estuve hospitalizada tres veces e incluso me sometieron a dos cirugías (...)”, contó en su momento La Segura.

Ante las críticas y el ataque, la joven lanzó una dura respuesta.

“¿Quería que me quedara llorando pa’ toda la vida, cierto que usted quería eso?, para la desgracia tuya y de muchos, gracias a Dios me paró de esa cama, entonces claro, estoy más reluciente, más feliz que nunca, más de todo. Claro, por lógica, si hace algunos meses me viste llorando era porque estaba muy mal, muy enferma, postrada en una cama por un dolor crónico, pero si hablamos del ahora, en este momento de la vida estoy muy bien, gracias.

Tampoco puedo prometerte que nunca jamás voy a llorar porque imagínate que yo soy ser humano, entonces no sé cómo vaya a estar el día de la mañana por equis o ye cosa, que Dios quiera me guarde otra vez de la enfermedad, pero como soy ser humano y fluyo con el que está sucediendo en el momento, puede que más adelante me veas llorar otra vez”, señaló.