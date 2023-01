Llueven críticas a esposo de Ana Karina Soto por usar falda; ella lo defiende

Alejandro Aguilar es uno de los actores que menos da de qué hablar en redes. El actor, quien está casado con Ana Karina Soto, nunca ha estado envuelto en polémicas ni discusiones en la web, sin embargo, esta semana fue noticia y no precisamente por sus proyectos actorales.

Para celebrar Fin de año, Ana Karina compartió un video resumen de lo que había sido su 2022 junto a su esposo y su hijo, y también varias fotos de la fiesta que tuvo con su familia para recibir el 2023. Sin embargo, las publicaciones no pasaron por desapercibidas, sobre todo por el atuendo de su esposo.

“Una despedida de año sin Mi Mamita linda. Pero rodeada de mucho Amor! Gracias @alejoaguilar82 por hacer todo lo humanamente posible para que este día fuera de mucho amor, esperanza, agradecimiento y optimismo. Que los que estamos acá disfrutemos de los regalos de Dios y la Virgencita”, fue el mensaje que acompañó el clip.

En las imágenes aparece Alejandro luciendo una falda negra hasta las rodillas, botas, camisa blanca y uñas pintadas, lo cual generó críticas de seguidores.

Ante esto, el mismo actor se pronunció en redes con un contundente mensaje para todos aquellos ‘haters’ que le lanzaron comentarios negativos y burlescos.

“Prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mi ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc,. Sí uñas pintadas. Sí falda. Sí pelo largo. Sí Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas. ¿Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será Gay o su hijos? Por favor amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y sí mañana tengo un un hijo Gay, será una belleza. No será un escándalo. Tampoco una enfermedad”.

